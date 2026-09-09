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Иркутск Сегодня

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Дорогу к городу Саянску в Иркутской области отремонтировали

В город Саянск, что находится примерно в 270 км от Иркутска и в 9 км от федеральной трассы Р255 «Сибирь», теперь ведет обновленная дорога.

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