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Дипломат Орджоникидзе назвал глупостью решение ЮНЕСКО о «защите» украинского борща

Дипломат Орджоникидзе назвал глупостью решение ЮНЕСКО о «защите» украинского борща

Представители ЮНЕСКО занимаются глупостями, принимая решения о включении украинского борща в список нематериального наследия, которое нуждается в «срочной защите», заявил ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

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