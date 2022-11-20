Дипломат Орджоникидзе назвал глупостью решение ЮНЕСКО о «защите» украинского борща

Представители ЮНЕСКО занимаются глупостями, принимая решения о включении украинского борща в список нематериального наследия, которое нуждается в «срочной защите», заявил ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
Представители ЮНЕСКО занимаются глупостями, принимая решения о включении украинского борща в список нематериального наследия, которое нуждается в «срочной защите», заявил ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
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