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Путин о «перемирии»

Путин о «перемирии»

Президент России впервые прокомментировал предложение о тридцатидневном "перемирии", которое было озвучено после встречи американской и украинской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия).

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Комментарии
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Алексей Горшков
Ну &quot;озверином&quot; нас должен был накормить ещё Хасавюрт, но мы с постоянством мотылька, летящего на огонь, наступали на старые грабли, хотя БОЛЬШИНСТВУ нашего народа уже тогда было понятно - к чему ведут Мински, Стамбул... Насчёт последнего ВООБЩЕ ПРИКОЛ: нас спас от позорной капитуляции, подготовленной Абрамовичем ... лохматый &quot;Джонсонюк&quot; - ну ВСЁ НАОБОРОТ, вспомнишь тут Миниха, который говорил, что российское государство самим богом управляется! Сейчас, вроде, ДОЛЖНЫ поумнеть! А насчёт &quot;миротворчества&quot; и &quot;посредничества&quot; США - какой же может быть миротворец и посредник, если это &quot;ЛИЦО ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ&quot;, более того - ВООРУЖАЮЩИЙ ОДНУ ИЗ СТОРОН ?!
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14 час.
Семен Демин
Посмотрим, посмотрим...
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7 час.
Alex Nемо
Мир наступает после победы!
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1 час.
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