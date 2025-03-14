Путин о «перемирии»

Алексей Горшков

Ну "озверином" нас должен был накормить ещё Хасавюрт, но мы с постоянством мотылька, летящего на огонь, наступали на старые грабли, хотя БОЛЬШИНСТВУ нашего народа уже тогда было понятно - к чему ведут Мински, Стамбул... Насчёт последнего ВООБЩЕ ПРИКОЛ: нас спас от позорной капитуляции, подготовленной Абрамовичем ... лохматый "Джонсонюк" - ну ВСЁ НАОБОРОТ, вспомнишь тут Миниха, который говорил, что российское государство самим богом управляется! Сейчас, вроде, ДОЛЖНЫ поумнеть! А насчёт "миротворчества" и "посредничества" США - какой же может быть миротворец и посредник, если это "ЛИЦО ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ", более того - ВООРУЖАЮЩИЙ ОДНУ ИЗ СТОРОН ?!