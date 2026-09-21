Минус мост! Перерезана транспортная артерия к северу от Краматорска

Мост через реку Казённый Торец был транспортной артерией для армии киевского режима. Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный.
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