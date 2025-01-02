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«Барса» и де Йонг снова обсудят продление контракта. Клуб хочет существенно снизить зарплату хавбека

Действующее соглашение полузащитника с каталонским клубом рассчитано до 2026 года.  По информации As, стороны снова хотят обсудить продление сотрудничества.

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