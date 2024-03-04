В ФАО отметили вклад России в борьбу с голодом в Африке

Российские поставки зерна, направляемые на безвозмездной основе в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и Центральноафриканскую Республику (ЦАР) внесли весомый вклад в борьбу с проблемой голода в данных государствах.
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