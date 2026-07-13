Елизавета Пескова рассказала, где работала до декрета

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 28-летняя Елизавета Пескова, которая сейчас ждёт третьего ребёнка, рассказала, что до выхода в декрет работала в РФПИ (Российском фонде прямых инвестиций).
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