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Тульские новости

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В Туле началось формирование комиссии премии «Тульский бизнес»

В Туле началось формирование комиссии премии «Тульский бизнес»

В этом году ежегодная премия «Тульский бизнес» пройдет в 16 раз. И мы рады объявить, что уже началось формирование экспертной комиссии, которая традиционно выберет лучших из лучших в своей сфере компаний.

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