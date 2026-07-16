В Туле началось формирование комиссии премии «Тульский бизнес»

В этом году ежегодная премия «Тульский бизнес» пройдет в 16 раз. И мы рады объявить, что уже началось формирование экспертной комиссии, которая традиционно выберет лучших из лучших в своей сфере компаний.
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