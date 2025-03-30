Honda Civic с ретродизайном в духе Lancia вернулась на конвейер

Японская компания Mitsuoka подтвердила, что выпустит больше хэтчбеков, чем было обещано. Первый тираж из 100 машин в 2024 году разобрали мгновенно, а теперь приём заявок возобновился, причём к заказу стали доступны гибриды! Расширена палитра цветов, можно доплатить за винтажную отделку и карбоновые акценты.