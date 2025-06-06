В Подмосковье полицейские ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники ОМВД России по Можайскому г.о. в результате отработки оперативной информации, поступившей от коллег из 15 отдела Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, ликвидировали нарколабораторию в одном из СНТ округа.
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