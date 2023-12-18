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ЦБ готов продлить срок замещения еврооблигаций на полгода

ЦБ готов продлить срок замещения еврооблигаций на полгода

Банк России готов продлить крайний срок для обязательного замещения еврооблигаций еще на полгода — до 1 июля 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора в адрес Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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