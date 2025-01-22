Суда снабжения Кригсмарине, дело «Альтмарка». Пленные британские моряки

Продолжение. Начало здесь: Суда снабжения Кригсмарине, дело «Альтмарка» и международное право 27 сентября «Альтмарк» и «Адмирал граф Шпее» расстались, крейсер отправился на охоту к берегам Бразилии, следующее рандеву было намечено на 14 октября.