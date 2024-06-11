Путин включил Белоусова, Алиханова и Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 июня подписал указы, согласно которым министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также помощник президента Алексей Дюмин включены в составы Военно-промышленной комиссии и комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.