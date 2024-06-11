РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А  ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСА  то ???? ,  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ  государство поставляет  ОРУЖИЕ НАЦИСТСКИМ НЕДОБИТКАМ ...!!!Москва отреагиров...
  • ШКИПЕР
    А вы побывайте на ЛБС и посмотрите всё своими глазами и уже потом решите кто прав, кто виноват.«Хватит дурачить ...
  • Boris Max
    Я не верю, что это всё говорил Шаманов!  А вот если это всё же он, то почему не сказал где в каких частях? Писари див...«Хватит дурачить ...

Путин включил Белоусова, Алиханова и Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии

Путин включил Белоусова, Алиханова и Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 июня подписал указы, согласно которым министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также помощник президента Алексей Дюмин включены в составы Военно-промышленной комиссии и комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх