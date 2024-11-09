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Царьград

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  • Алексей Мельник
    Ужас, украинка! Она же мать! Пошла заработать убивая нас! И не знаю как относится к "уже" попавшей в плен. Скорее все...Бросила детей и п...
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"Совсем не хочется публичить подобные истории..." - Яна Поплавская рассказала о конфликте из зоны СВО

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская сделала публичной историю мести из зоны СВО. Как она сама подчеркнула, с одной стороны, такие истории - "повод врагу радоваться и потирать ручки".

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