Врачи назвали 5 методов домашнего лечения, которые в разы опаснее самих болезней

Главным принципом медицины и вообще любого лечения является “Не навреди”. Однако некоторые народные методики избавления от тех или иных заболеваний хоть и кажутся безопасными, но таят в себе риски для организма пострашнее, чем сама болезнь.
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