Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёлю

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, передает РИА Новости.В пятницу Конституционный суд Южной Кореи вынес решение принять ходатайство парламента об импичменте главы государства, что означает окончательное отстранение Юн Сок Ёля от должности.
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