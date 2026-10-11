Золотая осень против зимы: почему в 2026 году Москву ждёт поздний снег?

Представьте: вы сидите на скамейке в парке, вокруг золотистые листья, теплый ветер и… пустое небо. Золотая осень в Москве радует глаз, а погода, как всегда, имеет свои планы.
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