Соглашение по Украине не было достигнуто, так как Зеленский «захотел воевать», — Трамп. Другие его заявления в интервью FoxNews: Зеленский хочет договориться, ему надоела война, но её можно было избежать; Он воюет с более мощным противником, что было ошибкой; США потратили на войну гораздо больше Европы — около $200 млрд, потому что Байден не требовал от Европы большего участия; Конфликт стал прокси-войной между США и Россией из-за Байдена; США введут «сильнейшие санкции» против России, если боевые действия не закончатся.
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