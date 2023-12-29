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Гастроэнтеролог Сухорукова: белки нельзя сочетать с картофелем и тестом

Гастроэнтеролог Сухорукова: белки нельзя сочетать с картофелем и тестом

Неправильные сочетания продуктов и разных блюд провоцируют тяжесть в желудке, несварения и диарею, а в отдаленной перспективе могут привести к гастриту, предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова.

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