Гастроэнтеролог Сухорукова: белки нельзя сочетать с картофелем и тестом

Неправильные сочетания продуктов и разных блюд провоцируют тяжесть в желудке, несварения и диарею, а в отдаленной перспективе могут привести к гастриту, предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова.
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