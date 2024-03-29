Армения запретила трансляцию передач Владимира Соловьёва: "Программы оскорбительного содержания"

В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьёва. Причиной названы "постоянные нарушения" журналистом межправительственного договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии