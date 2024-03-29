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Армения запретила трансляцию передач Владимира Соловьёва: "Программы оскорбительного содержания"

Армения запретила трансляцию передач Владимира Соловьёва: "Программы оскорбительного содержания"

В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьёва. Причиной названы "постоянные нарушения" журналистом межправительственного договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

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