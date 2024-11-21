Месяц — майнинг

Регулирование майнинга в России постепенно обретает конкретные очертания. После подписания президентом закона о легализации этой деятельности и вступлении его в силу с 1 ноября бизнес наконец-то получил долгожданную определенность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии