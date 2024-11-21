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Месяц — майнинг

Месяц — майнинг

Регулирование майнинга в России постепенно обретает конкретные очертания. После подписания президентом закона о легализации этой деятельности и вступлении его в силу с 1 ноября бизнес наконец-то получил долгожданную определенность.

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