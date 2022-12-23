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Иоланда Чен: «Стоило включиться камере – и Тарасова сразу забывала, что у нее что-то болело. А потом ей было больно настолько, что с трудом выходила из «Останкино»

Комментатор Иоланда Чен рассказала о работе в эфире с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. – За всей этой жесткостью надо понимать, насколько Татьяна Анатольевна тонкий и ранимый человек.

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