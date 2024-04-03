Зачем западные историки ищут трансгендеров в глубине веков У сотрудников научно-исследовательских и образовательных учреждений Запада появилось новое увлекательное занятие: они отчаянно ищут в далеком прошлом персонажей, которых можно было бы объявить представителями ЛГБТ*-сообщества, в лучшем случае — трансгендерами.
На службе у либеральной повестки
Комментарии
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Леонид Попивняк
....надоели уже со своими 300 гендерами и всякой остальной гомосятиной........
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13 час.
L
Lehanaizhe
Это не рукопожатно, похоже, а членопожатно.....
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12 час.
Игорь
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4 час.
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