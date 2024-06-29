🌍🇫🇷 О французском командовании Африки В издании AFP объявили о создании африканского командования Франции, лидером которого назначили Паскаля Янни.
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🌍🇫🇷 О французском командовании Африки В издании AFP объявили о создании африканского командования Франции, лидером которого назначили Паскаля Янни.
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