Нижегородка лишила собственников земельных участков стоимостью более 3,6 млн рублей

Следователями отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летней уроженки Нижнего Новгорода, обвиняемой в мошенничестве в отношении жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
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