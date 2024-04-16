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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Take-Two Interactive Software уволит пять процентов сотрудников Take-Two Interactive Software, материн...

Take-Two Interactive Software уволит пять процентов сотрудников Take-Two Interactive Software, материн...

Take-Two Interactive Software уволит пять процентов сотрудниковTake-Two Interactive Software, материнская компания 2K, The Gearbox Entertainment Company, Private Division и Rockstar Games, уволит около пяти процентов своей рабочей силы, или около 600 сотрудников, объявила компания.

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