Take-Two Interactive Software уволит пять процентов сотрудников Take-Two Interactive Software, материн...

Take-Two Interactive Software уволит пять процентов сотрудниковTake-Two Interactive Software, материнская компания 2K, The Gearbox Entertainment Company, Private Division и Rockstar Games, уволит около пяти процентов своей рабочей силы, или около 600 сотрудников, объявила компания.
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