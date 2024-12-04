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Украина выпустила по региону России 12 беспилотников

Украина выпустила по региону России 12 беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду, 4 декабря, пытались атаковать Ростовскую область. Над регионом сбили 12 беспилотников, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

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