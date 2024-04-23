Эксперт по табаку Королев: курильщики стали выбирать более дешевые аналоги в интернете

Россияне начали переходить на нелегальную табачную продукцию, которая ниже в цене. Курильщики стали покупать более дешевые аналоги в интернете, рассказал главред агентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Национальной службой новостей».
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