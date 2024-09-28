Ученые РАН: Россию в учебниках стран СНГ представляют в негативном свете

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) проанализировал учебники истории в странах СНГ и пришел к выводу, что в них Россия чаще всего представлена в негативном ключе.
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