Не успели мы как следует сжиться с мыслью о том, что «пушок персика» это самый модный и актуальный цвет (и заполнить гардеробы, конечно же), как нам объявили о новом оттенке, который будет главным уже в новом году.
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