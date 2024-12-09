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Всё о женщинах

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Цвет 2025 года Pantone — как носить «Мокко мусс»

Цвет 2025 года Pantone — как носить «Мокко мусс»

Не успели мы как следует сжиться с мыслью о том, что «пушок персика» это самый модный и актуальный цвет (и заполнить гардеробы, конечно же), как нам объявили о новом оттенке, который будет главным уже в новом году.

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