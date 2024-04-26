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Китай

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Заявления о возможности размещения ядерного оружия США в Польше провокационны -- замглавы МИД РФ

Москва, 25 апреля /Синьхуа/ -- Заявления Варшавы о возможном размещении американского ядерного оружия в Польше вызывают озабоченность и являются провокационными, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции в Москве.

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