Заявления о возможности размещения ядерного оружия США в Польше провокационны -- замглавы МИД РФ

Москва, 25 апреля /Синьхуа/ -- Заявления Варшавы о возможном размещении американского ядерного оружия в Польше вызывают озабоченность и являются провокационными, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции в Москве.