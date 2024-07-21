Гастарбайтерам предложили отличный способ заработать. Хочешь денег - заключай контракт и едь на передовую

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Меня тут недавно один таксист вёз, ну, тот самый, их Средней Азии, который всю дорогу дёргался на каждую машину с синей полосой, стоящую у обочины.

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