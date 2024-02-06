Небензя назвал соучастников удара по Лисичанску: Вашингтону не понравится

Постпред России при ООН указал на виновных в гибели людей в Лисичанске.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, не стесняясь, указал на непосредственных соучастников удара "небратьев" по Лисичанску.
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