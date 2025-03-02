Проход эсминца Японии по Тайваньскому проливу был посланием для КНР — Токио

Политическим посланием в противовес «растущему военному присутствию Китая» в юго-западных водах Японии назвали в Токио переход через Тайваньский пролив эсминца Морских сил самообороны (MSDF) «Акидзуки», 2 марта сообщает The Asahi Shimbun.
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