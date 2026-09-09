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Царьград

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Антон Басанский объявил о создании 32 туристических маршрутов на Дальнем Востоке

Антон Басанский объявил о создании 32 туристических маршрутов на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке и в Арктике создадут 32 новых туристических маршрута протяженностью 380 км. Подготовка гидов ведётся активно.

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