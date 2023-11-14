В Тверской области ради бесплатного вина двое мужчин угрожали сотрудникам магазина ножом

Продавец-кассир одного из продуктовых магазинов Вышнего Волочка сообщила в полицию о грабеже. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, вечером два посетителя похитили из торгового зала две бутылки вина на сумму 531 рубль.
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