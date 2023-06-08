Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ на участке в Запорожской области

Противник находится между Малой Токмачкой и Новоданиловкой, подчеркнул онЧлен совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что группа Вооруженных сил Украины начала наступление на Ореховском участке Запорожского направления.
Противник находится между Малой Токмачкой и Новоданиловкой, подчеркнул онЧлен совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что группа Вооруженных сил Украины начала наступление на Ореховском участке Запорожского направления.
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