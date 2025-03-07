Глава МИД КНР рассказал о позиции страны в отношении украинского кризиса

Член Политбюро ЦК КПК и глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в рамках 3-й сессии ВСНП 14-го созыва заявил, что с самого начала украинского кризиса Китай привержен политическому урегулированию путем диалога и переговоров и прилагает все усилия для содействия мирным переговорам.
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