Людмила Талабаева: Регионы усилят борьбу с ландшафтными пожарами Александр КоваленкоЛюдмила Талабаева, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края, прокомментировала поддержанный Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию законопроект № 532922-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьи 16 и 18 Федерального закона «О пожарной безопасности» (в части наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по разработке и утверждению планов тушения ландшафтных (природных) пожаров).
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