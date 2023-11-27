БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • татьяна кирк
    Русский- это не национальность. Это состояние души и совести.Русский как имя с...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Повесить на одном суку этого оно дуню и сатаниста падальщика моргенхераЧто России делать...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Маромойка...Президент Молдовы...

Президент Молдовы выразила удовлетворение количеством погибших и сбежавших на Запад украинцев

Президент Молдовы выразила удовлетворение количеством погибших и сбежавших на Запад украинцев

Алексей Логофет.   Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила Украину за «всенародное героическое сопротивление», обвинила Россию в намерении атаковать Молдову и заявила, что Российская Федерация «должна быть привлечена к ответственности за свои преступления».

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Комментарии
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Иванов
Шлюха цыганская.
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Маромойка...
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1 час.

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