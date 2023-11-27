Президент Молдовы выразила удовлетворение количеством погибших и сбежавших на Запад украинцев

Алексей Логофет. Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила Украину за «всенародное героическое сопротивление», обвинила Россию в намерении атаковать Молдову и заявила, что Российская Федерация «должна быть привлечена к ответственности за свои преступления».