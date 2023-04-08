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Слуцкий, отвечая на заявление Зеленского о Крыме, заверил, что никто и никогда не оторвет его и Донбасс от России

Слуцкий, отвечая на заявление Зеленского о Крыме, заверил, что никто и никогда не оторвет его и Донбасс от России

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий, отвечая на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме, заверил, что никто и никогда не оторвет полуостров и Донбасс от Российской Федерации.

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