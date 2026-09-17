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Царьград

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10 тысяч — не догма: врач Литвиненко снял вопрос о норме шагов в день

10 тысяч — не догма: врач Литвиненко снял вопрос о норме шагов в день

Сколько шагов в день нужно для здоровья.Ориентир в 10 тысяч шагов в день подходит не всем — нагрузка зависит от возраста и может составлять от 5 до 15 тысяч шагов.

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