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Пиар на чувствах? Звезды, которые громко заявили о себе после расставания с любимым

Пиар на чувствах? Звезды, которые громко заявили о себе после расставания с любимым

Расставание с любимым всегда оставляет неизгладимый след в душе, но есть и такие, кто могут трансформировать разрушающие эмоции в нужное русло… Звезды, заработавшие на разводе Расставшись с возлюбленными, наши сегодняшние героини не только заполучили колоссальную поддержку от общества, но и хорошо поправили финансовое положение… Подробности – далее в журнале Ещё! Ольга Серябкина Про роман между исполнителями заговорили после выхода песни «Если ты меня не любишь».

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