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Киев в огне: в украинской столице заявили о новой тактике россиян при ночной атаке

Киев в огне: в украинской столице заявили о новой тактике россиян при ночной атаке

В ночь на 24 мая ВС РФ совершили одну из самых массовых комбинированных атак на столицу Украины. Об этом сообщили власти Киева, заговорив о том, что российские военные совершенствуют свои навыки и возможности, учитывая полученный опыт в ходе конфликта на украинской территории.

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