Военное обозрение

3 393 подписчика

Бывший разведчик из США: Зеленского лишат жизни сами украинцы, которые восстанут против него

Бывший разведчик из США: Зеленского лишат жизни сами украинцы, которые восстанут против него

Бывший американский разведчик Скотт Риттер представил собственную версию того, что может произойти в конечном итоге с президентом Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх