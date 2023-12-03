Hongqi объявила старт российских продаж минивэна HQ9

Компания Hongqi анонсировала начало официальных продаж флагманского минивэна марки — модели HQ9. В России бизнес-шаттл доступен в трех комплектациях — Comfort, Deluxe и Executive, а цены стартуют с 7 890 000 рублей.
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