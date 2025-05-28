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На реконструкцию моста через реку Снежедок в Тульской области потратят 256 млн рублей

На реконструкцию моста через реку Снежедок в Тульской области потратят 256 млн рублей

ГКУ Тульской области &quot;Центр организации закупок&quot; объявило аукцион на реконструкцию моста через реку Снежедок на участке дороги Арсеньево — Араны — Славный — Дьяково — Медвежка в Чернском районе, сообщается на портале &quot;ЕИС закупки&quot;.

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