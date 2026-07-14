Мой опыт с садовой техникой 2025: как я пересмотрела подход к дачным заботам

Каждый новый сезон я встречаю с легким трепетом, предвкушая, как преобразится мой участок. Но вместе с этим приходит и осознание масштаба работ: бесконечная стрижка газона, борьба с сорняками в труднодоступных уголках и перекопка грядок отнимали уйму сил.