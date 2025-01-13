Кандидат в канцлеры Германии сделала заявление о Путине

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: Встреча Трампа и Путина станет хорошим знаком Возможная встреча президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования украинского конфликта.