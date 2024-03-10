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Кубок мира. Гонка преследования. Перро стартует первым, Жаклен – 2-м, Ботн – 3-м, Тарьей Бо – 7-м, Йоханнес Бо – 17-м

Кубок мира по биатлону-2023/24 8-й этап Солджер Холлоу, США Мужчины Гонка преследования Начало – 20:50 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport, Okko.

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